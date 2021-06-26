YAŞ ÜZÜM ÜRETiMi ARTIRILIYOR

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta, yöreye özgü yaş üzüm üretimini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Şefaatli ilçesinde gerçekleştirilen panelde masaya yatırıldı, üzüm bağlarının geliştirilip, ekonomiye kazandırılması için yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi desteği ile Yozgat Bozok Üniversitesi, Şefaatli Kaymakamlığı ve Şefaatli Belediyesi işbirliğinde ‘Şefaatli Bağcılığının Geliştirilmesi’ konulu panel düzenlendi. Panelde, bölge ekolojisine uygun, farklı değerlendirme şekillerine sahip, pazar değeri yüksek, bölgede ciddi bir ekonomik katma değere haiz olan bağcılık konusu yanında özellikle Karanlıkdere Vadisinde ıslah çalışması yapılıp, bölgenin ekonomiye kazandırılması amaçlı çalışmalara başlanması konuları ele alındı. Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karaca, Karanlıkdere Vadisinin çiftçilerin gayretleri ve yerel yönetimler olarak verdikleri desteklerle hak ettiği değere kavuşacağını söyledi. Kaymakam Muhammed Fatih Günlü ise, ilçenin tarımsal üretimini artırma noktasında Karanlıkdere Vadisini aydınlık dereye dönüştürerek Şefaatli İlçesini üreten bir ilçe hüviyetine dönüştürmek istediklerini bildirdi. Günlü, ‘’Karanlıkdere ile ilgili artık söylemden çok eyleme ve üretime geçme zamanı gelmiştir. Çiftçilerimizle beraber Karanlıkdereyi bağcılık özelinde katma değere dönüştürmek için nasıl bir çıkış noktasına ihtiyacımız var sorusuna panel aracılığıyla cevap arayacağız. Panelde emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

YOL HARİTASI İYİ BELİRLENMELİ

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Şefaatli ve Karanlıkdere özelinde bağcılığın geliştirilmesi ve bölgenin ıslah edilerek bağcılık noktasında cazibe merkezi haline gelmesi için uzunca süredir çalışma içerisinde olunduğunu, ancak tekrar gündeme gelen bu konu hakkında bir netice almak ve projeleri hayata geçirmek hedefinde olduklarını belirtti. Karadağ, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden alanında deneyimli ve uzman iki öğretim üyesini çiftçilerle buluşturduklarını hatırlattı. Karadağ, ‘’Eğer bağcılıkla ilgili ilçeyi kalkındırma noktasında bir yol kat edeceksek, Şefaatli özelinde bağcılık üzümünden pekmezinden, yapraklarından ve yan ürünlerinden bir katma değer elde edebileceksek teknik anlamda bu işi bilen akademisyenlerden mutlaka destek almamız gerekiyor. Bu anlamda üreticiler olarak aklınızdaki tüm soru işaretlerinin bugün aydınlanmasını istiyoruz. Bu işin olmazsa olmazı siz değerli çiftçilerimizsiniz. Üreticiler ve müteşebbislerimizle üniversitelerimiz ve yerel dinamiklerimizle hep birlikte inanç ve kararlılıkla Şefaatli ilçesini bir marka ilçe konumuna büründürelim. Üzümde Hasandede, yaprakta ise Narince çeşitlerini Türkiye’nin markası haline dönüştürelim. Beklentimiz ve hayalimiz bağcılığı, Karanlıkdere Vadisini yeniden canlandırmak. Yozgat Bozok Üniversitesi bu anlamda emrinize amade’’ şeklinde konuştu. Devletin ve kalkınma ajanslarının desteği ile bir fide üretim merkezinin kurulabileceğine vurgu yapan Karadağ, sürdürülebilir bir çalışma yapılamaz, üretim merkezinin sağlıklı şekilde işletememesi halinde devletin kaynaklarının heder etmiş olunacağının da altını çizdi. Karadağ, ‘’Gönül ister ki Şefaatli’de bir fide üretim merkezi kurulsun ve tüm Türkiye’ye fideler pazarlansın. Lakin o aşamada değiliz. Bu aşamalara ulaşabilmemiz için kendimizi ispatlamamız gerekiyor. Çiftçilerimizin daha büyük dekar alanlarla üretime geçmesi gerekiyor. Önceliğimiz hızlı ve ivedi şekilde Karanlıkdere gibi bağcılık kültürü olan ilçemizi üzüm ve yaprak üretiminde Türkiye’ye hitap eden marka bir ilçe seviyesine çıkarmak olmalı. Biz buna odaklanmamız lazım bağcılık özelinde yürümeyip koşmamız lazım’’ ifadelerini kullandı. Protokol konuşmalarının ardından Şefaatli İlçe Tarım Müdürü Mustafa Tuncal, ilçe tarım potansiyellerine ilişkin katılımcılara sunum yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Karanlıkdere başta olmak üzere Şefaatli bağcılığının sorunlarını masaya yatırarak katma değer anlamında verimliliği artırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Panelde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Doç. Dr. Adem Yağcı, Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesinden öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Sema Çetin, Araştırma Görevlisi Dr. Selda Daler, katılımcıları bilgilendirdi.