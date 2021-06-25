YAŞ ÜZÜM SOFRADA

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta, yöreye özgü yaş üzüm üretimini artırmak amacıyla hazırlanan projeler kapsamında ıslah edilen eski üzüm bağları ile oluşturulan yeni üzüm bağlarında sofralık yaş üzümler olgunlaşmaya başladı.

Yozgat'ta 1970'li yıllara kadar üretilen sofralık yaş üzümün bölge çiftçisinin önemli geçim kaynaklarından olmasına karşın sonraki yıllarda bağların bakımsızlıkla karşı karşıya kaldığını bildirildi. 1991 yılından itibaren bağcılığı geliştirmeye yönelik uygulamaya konulan çeşitli projeler ile il genelindeki üzüm bağlarının tespiti yapıldı, kurtulabilecek durumdakilerin bakımları gerçekleştirilerek, ürün alınmaya başlandı. Sonraki yıllarda il genelinde bağ çubuğu dağıtımı yapılarak, bin 333 dekar alanda üzüm bağlarının tesisi sağlandı. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma Görevlisi Selda Daler, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Yozgat İl Özel İdaresi işbirliğiyle bağcılığın gelişmesi için ‘Aşılı Asma Fidanı Üretimi Projesi’ hazırlayarak, önceki yıl uygulamaya koydu. Yozgat'ın tarım alanı bakımından önemli bir potansiyele sahip olduğu, yaklaşık 6 milyon dekar alanda tarım yapıldığı, ancak yöredeki ürün çeşitliliğinin sınırlı olduğuna vurgu yapılarak, büyük oranda tarla tarımının yapıldığı Yozgat’ta, katma değeri yüksek olan bağcılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, yörenin ekonomisine büyük katkı sağlayacağının altı çizildi. Hititler dönemine dayanan Yozgat’taki bağcılığın gelişmesi noktasında Yozgat’ın Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasında yer alan, içerisinden Delice Irmağının geçtiği Karanlıkdere Vadisinin kendisine özgü yaş üzümüne yönelik de proje hazırlandı. Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Karanlıkdere Bölgesinde bulunan bağları gezip, hasat yapan çiftçilerle görüştü. Kaymakam Günlü, Şefaatli ilçesinin Çımrıklı mevkiinde bulunan Ahmet Yıldız isimli çiftçiye ait üzüm bağını gezdi, Narince ve Hasandede üzüm çeşitleri arasındaki farkı inceledi.