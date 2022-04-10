Yarışmaya ön hazırlık

Düzenlenecek olan yarışmanın öncesinde yarışmaya katılıcak öğrencilerin belirlenmesi için çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında Şehit Yasin Yoldaş Ortaokulu tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışması düzenlendi. Düzenlenen yarışmaya ilçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Şehit Yasin Yoldaş Ortaokulu tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi, dini bilgiler yarışması yapıldı. Yapılan yarışmalarının sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler taktim edildi. “Okunan Kur’an-ı Kerimler ile içimiz huzurla doldu” diyen Aksoy, “ Oruç ve Kur’an ayı ramazan ayı münasebeti ile Kadışehri ilçesinde yapılması planlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması için katılacak öğrencileri belirleme çalışmaları yapıldı. Yarışmada ilahiler söylendi, dini bilgiler yarışmaları yapıldı ve dereceye giren öğrencilerimize ödülleri taktim ettik. Programda emekleri olan başta okul idarecilerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” dedi.