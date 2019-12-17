YARIŞMA HEYECANI

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Erdoğan, Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı. Yarışma sonunda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, böylesine çok önemli bir amaca hizmet eden yarışma içeresinde olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Yazıcı, ‘’Asıl amacımız öğrencilerimiz arasındaki sevgi ve kardeşlik duygularını arttırmaktır. Bizim için tüm öğrencilerimiz birincidir. Bu tür yarışmalar herkesin kazandığı, kimsenin kaybetmediği yarışmalardır. Tüm öğrencilerimizi ve onları çalıştıran danışman öğretmenlerimizi canı gönülden tebrik ediyor, bölgede yapılacak olan yarışmalara katılacak öğrencilerimize başarılar diliyorum'' dedi. Yarışmada öğrenciler yarıştıkları alanlarda en güzelini yapmak için elinden gelen gayreti göstererek, tatlı bir rekabet içine girdi. Dereceye giren ve katılan öğrencilere katılım belgesi ve hediyeler takdim edildi.