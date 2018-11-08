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YARININ USTALARI YETiŞiYOR

SARAYKENT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, Yozgat İŞ-KUR Müdürlüğü iş birliği yapılarak ‘Bakır İşlemeciliği Kursu’ açıldı.

YARININ USTALARI YETiŞiYOR

SARAYKENT Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, Yozgat İŞ-KUR Müdürlüğü iş birliği yapılarak ‘Bakır İşlemeciliği Kursu’ açıldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:04
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YARININ USTALARI YETiŞiYOR

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şimşek, unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında bulunan bakır işlemeciliği sanatı ustası Erdal Bağ, bu sanatı icra eden nadir insanlardan bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Şimşek, sanatın öğretilmesi, yaygınlaşması amacıyla açılan kursta mesleğinin ustasına görev verdiklerini söyledi. Şimşek, ‘’İcra ettiği mesleğini Erzincan Bakırcılar Çarşısında bizzat usta çırak ilişkisi ile öğrenmiştir. Yapmış olduğu ürünler yurt dışında sergilenmektedir. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak bu değerli sanatı Saraykent İlçemize kazandırma yolunda Yozgat İŞ-KUR İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak kursiyerlerimize bu yolla hem sanatı öğretmek hem de bir nebze de olsa ekonomik açıdan kazanım sahibi olmalarını amaç edindik’’ dedi. 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şimşek, kursta alınteri ve göz nuru ile yapılan tüm ürünleri incelemek üzere tüm sanat severleri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde bulunan teşhir merkezimize beklediklerini de kaydetti, Şimşek, ‘’Desteklerini bizlerden esirgemeyen İŞ-KUR İl Müdürümüz Sayın Taner Yıldız’a teşekkür ediyorum. Toplam 25 kursiyerimiz eğitim almaktadır. Kurs, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyet ve ilgi ile karşılandı. Ustamız, daha sonra Sorgun ilçemizde de kurs açmıştır. Bu kurs döneminde yapmış olduğu bakır işleme dönemin Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek tarafından Cumhurbaşkanımıza hediye edilmişti’’ diye konuştu.

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YARININ USTALARI YETiŞiYOR
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