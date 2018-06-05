YARGI 'KAMU YARARI VAR' DEDi

YERKÖY ilçesinde Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 2002 yılında Meslek Yüksek Okulu yapılmak kaydı ile Kaymakamlık Köylere Hizmet Birliği’ne devri yapılan, Et ve Balık Kurumu’na ait 73 bin 116 metrekare alanın başka kurumları devredilmesine yönelik yürütmeyi durdurma talebini ‘kamu yararı’ olarak değerlendirip, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Tahsisli alanda hastane ve Kaymakamlık Lojmanı yapılmak üzere Hazine’ye devri yapılan taşınmaz üzerinde bulunan binalar geçen yıl yıktırıldı. Özelleştirme İdaresi tarafından sembollük bir bedelle Erciyes Üniversitesi’ne bağlı eğitim kurumu yapılması kaydı ile Yerköy Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsisi yapılan 73 bin 116 metrekarelik şartlı tahsisli alan, Kaymakamlık Köylere Hizmet Birliği tarafından Hazineye devrinin yapılması yönünde birlik yönetimi karar aldı. Hazineye devredilen alanın 53 dönümlük kısmına Hastane, 20 dönümlük kısmına ise Kaymakamlık Lojmanı yapılmasına yönelik çalışma başlattı. Arsa üzerinde bulunan binalar ‘çürük’ olduğu gerekçesiyle yıktırıldı. Bu gelişmeler üzerine Bozok Üniversitesi, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’ne başvuruda bulunarak, üniversitenin kuruluşu olmadan önce Erciyes Üniversitesine şartı tahsisi yapılan taşınmazın, Yozgat’ta bir üniversitenin kurulmasıyla yapılan devir arasında bulunduğunu, Köylere Hizmet Birliği’nin kullanımından alınarak, bedelsiz olarak devrinin yapılmasını istedi. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nin talebi yerinde bularak, birlik tarafından Hazineye devir kararının iptal edilerek, arsanın gelişmekte olan Bozok Üniversitesi tarafından idari ve eğitim kurumlarına yönelik değerlendirmek üzere devrinin yapılması yönünde karar aldığı bildirildi. Bu arada DSP Yerköy İlçe Başkanı olan Mustafa Pekşen, Yozgat İdare Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak, yürütmenin durdurulmasını talep etti. Mahkemenin görüş talep ettiği ilgili kurumlar, şahsın dava açma ehliyetinin bulunmadığı, davanın süresi içerisinde açılmadığını belirterek, talebin geri çevrilmesini istedi. Ancak mahkeme, dava konusu işlemlerin hukuka aykırı olduğunu, yapılacak çalışmaların telafisi güç zararlara neden olacağı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi. Kararda, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulunabileceğine de oy birliği ile karar verdi.