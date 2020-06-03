YARGI GEREKENi YAPIYOR!

YOZGAT Belediyesi’nde zimmetlerine para geçirdikleri ileri sürülen personele yönelik düzenlenen operasyon ile 7 çalışanın gözaltına alınmasıyla ilgili gelişmeleri değerlendiren Belediye Başkanı Celal Köse, gözaltına alınanlardan birisinin sözleşmeli, diğerlerinin ise kadrolu olduğunu söyledi. Köse, göreve geldikleri günden bu güne kadar millete hizmet yolunda ellerinden gelen çabayı gösterdiklerinin altını çizerek, göreve başladıkları günlerde iş ve işlemlerde usulsüzlükler yapıldığı, bazı uygun olmayan hatalı işlemlerin bulunduğu yönünde bildirimler aldığını kaydetti. Köse, ‘’Bu kuvvetli bir dayanaktı. Bizimde bu kuvvetli iddiaya kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Çünkü bizler hem belediye başkanlığımız hem de meclis üyelerimiz olarak bizlere bu millet hem sevk ve idare görevi verdi hem de hizmet görevi verdi, hem de tertemiz emaneti bize devretti ki bu emanete bizler sahip çıkalım diye. Bizde bu emanete sahip çıkma adına, milletimize verdiğimiz sözü yerine getirme adına, hem sorumluluk hem de zorunluluktan atletiğimiz içinde bu iddialara kayıtsız kalamadık’’ dedi.

İDDİALAR SOMUT

Yozgat Belediye Başkanı Köse, iddiaların araştırıldığını, gelen bilgilerin titizlikle değerlendirdiğinin altını çizerek, iddianın somut olduğunun farkına varılmasının ardından 18 Temmuz 2019 tarihinde İller İdaresi Genel Müdürlüğünden mülkiye müfettişleri ile Sayıştay Denetçilerini Yozgat Belediyesine davet ettiklerini anlattı. Köse, özellikle 2016-2018 tarihleri arasında olan işlemlerin denetlenmesini istediklerine vurgu yaparak, ‘’Mülkiye başmüfettişlerimiz 100 gün boyunca gerekli incelemeleri yaptı ve 2 ay boyunca da rapor yazımı devam etti. Müfettişlerimiz Rapor yazımı sonunda da Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya devam etti. Yozgat Emniyetimiz ile birlikte devam eden tahkikat sonrasında Pazar günü 7 belediye çalışanımız soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bundan sonraki süreçte yargının hukukun vereceği karara herkesin saygı duyması gerekir. Bir şey varsa da yoksa da adalet gerekeni yapacaktır. Biz milletten aldığımız emaneti en güzel şekilde zamanı geldiğinde tekrar milletimize iade etmek için var gücümüzle çalışıyoruz’’ diye konuştu.

RAKAM HENÜZ BELLİ DEĞİL

Belediyenin uğradığı zararın belli olup, olmadığı yönündeki soruya Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ‘’Net bir rakamın belli değil. Soruşturma aşamasında, belki gözaltına alınan çalışanlarımız, belki suçludur belki suçsuzdur, biz bilemeyiz. Net rakamları bizde bilmiyoruz’’ şeklinde yanıt verdi.