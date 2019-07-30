Yardımlara ‘tasarruf’ engeli

Akdağmadeni Belediyesi, kendilerine gelen talepler üzerine belediyenin sosyal medya hesabından duyuruda bulundu. Duyuruda, ‘Hükümetin aldığı tasarruf tedbirleri çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtılan yardımlar azaltılmıştır. Geçen yıllara oranla kömür yardımı da ciddi oranda azalmıştır. Konunun muhatabı Vakıf ve Kaymakamlık olup, belediyemizle ilgisi yoktur’ paylaşımını yaptı. Yapılan bu açıklama ile Türkiye'de en fazla Sosyal Yardımlaşma fonundan yardım ve destek alan iller arasında yer alan Yozgat'ta ciddi sıkıntılara neden olabileceği de ileri sürüldü. Özellikle, Sosyal Yardımlaşma Fonundan yardım alan vatandaşların, yardım alamamaları halinde belediyelere yöneleceği, bu durumunda zaten zor durumda olan belediyeler açısından ciddi sıkıntılar yaşanılmasına yol açabileceği kaydedildi.

