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Yardımlar sürdü

YOZGAT Yardım Sevenler Derneği Başkanı Aynur Saygı, Ramazan ayı boyunca yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Yardımlar sürdü

YOZGAT Yardım Sevenler Derneği Başkanı Aynur Saygı, Ramazan ayı boyunca yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

14 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Yardımlar sürdü

Yardım Sevenler Derneği Yozgat Şube Başkanı Aynur Saygı, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi insanları unutmadıklarını ve desteklerin sürdüğünü söyledi. Yozgat’ta Ramazan ayı boyunca 145 aileyi sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aynur Saygı, “Dinimizce de belirtildiği üzere, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Biz de bu doğrultudan hareketle elimizden geldiğince yardımlarımızı yapmaya çalıştık” dedi.
Yardımların yıl boyu sürdüğünü vurgulayan Aynur Saygı, “İnşallah seneye daha çoklarını yapmak kısmet olur. Yardımların yapılmasında emeği geçen hayırsever hemşerilerimize ve yönetim kurulu üyelerime de teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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