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Yardıma aracı oldular…

Yeniden Refah Partisi, veren el ile alan ele aracılık ederek, ramazan yardımında bulundu.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 00:51
Yardıma aracı oldular…

YENİDEN Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığı, Yozgatlı iş adamlarının verdiği destek, parti üyelerinin katkısı ile veren el ile alan ele aracılık etti. Parti yöneticileri, hayırseverlerin verdiği destek ile hazırlanan Ramazan kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanı Nihat Kayhan, ''İnsanların sıkıntılarının giderilmesi için Yeniden Refah Partimiz tarafından kampanya başlatıldı. Liderimiz sayın M. Fatih Erbakan'ın talepleri doğrultusunda başlattığımız yardım kampanyası kapsamında Yozgat merkezimizde 220 adet yardım kolisi hazırladık. Bize yardım edip, bize parasını verip, bizim aracılığımızla Yozgat halkına dağıtmamıza vesile olan tüm kardeşlerime de Allah razı olsun diyor, teşekkür ediyoruz'' dedi.

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Yardıma Aracı Oldular…
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