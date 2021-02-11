Yardım toplamaya düzenleme

YOZGAT İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, dernekler ve yardım toplana faaliyetleriyle ilgili yeni düzenlemelerin devreye sokulduğunu belirterek, uyarılarda bulundu. Yurtlu, dernek iş ve işlemlerinde, bürokratik işlemler ile kırtasiyeciliğin de ortadan kaldırılmasıyla, dernek yöneticilerine büyük kolaylıklar sağlandığını söyledi. İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yurtlu, derneklerin kayıt tutmalarına bağlı olarak, üyelik bilgileri önem arz ettiğini kaydetti. Yurtlu, ‘’Kağıt ortamında yapılan üyelik işlemlerinin bilgisi mutlaka Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) giriş yapılmalı. Gerek yeni üye kabul edilenlerin, gerekse üyelikleri sona erenlerin valiliklere veya kaymakamlıklara 45 gün içerisinde bildirilmesi gerekmektedir’’ dedi.

YARDIM TOPLAMAYA

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yurtlu, dernekler başta olmak üzere kurum, vakıf ve gerçek kişiler tarafından yapılan yardım toplama faaliyetlerine dair yasal düzenlemelere de dikkat çekti. Yurtlu, izinsiz yardım toplamanın ve yardım toplayanlara imkan sağlayanlara uygulanacak cezai müeyyidelerini de hatırlatarak, makbuz bastırmak, banka hesabı açtırmak veya elektronik işlemler yoluyla uygulanmak suretiyle yapılan faaliyetlere mutlaka izin alınması gerektiğini, izinsiz faaliyetler kapsamında internet ortamında sürdürülen faaliyetlere ise daha ağır idari yaptırımların uygulanacağını vurguladı. Derneklerin, yurt dışından alacakları yardımları mevzuat kapsamında önceden bildirimde bulunmak kaydıyla alabildiklerine vurgu yapan Yurtlu, ‘’Şimdi ise yeni düzenlemeyle yurt dışına yapılacak yardımlara da önceden bildirim yapma zorunluğu getirildi. Böylelikle, dernekler, yurt dışından yardım alacakları ve yurt dışına yardım yapacakları takdirde önceden Valiliğe veya kaymakamlığa Derbis üzerinden bildirimde bulunma zorunluğu bulunuyor’’ diye konuştu. Derneklerin, denetimlerinin sürdürüldüğünü de bildiren Yurtlu, “Denetimler, denetimi yapılanın derneğin, bağışçıları, yardımda bulunanları ve toplum nezdinde güvenini artırır. Bu nedenle, dernek yöneticileri denetim yapılacak gibi defter, kayıtla, bilgi, belge gibi iş ve işlemlerini düzenli şekilde tutup kontrol etmeli. Ayrıca, yılda bir kez her halükarda ‘İç Denetim’ yapılarak, gerekli form, dernekte muhafaza edilmelidir’’ uyarısında bulundu.