Yardım faaliyeti

Çalışmaların amacına ulaştığı kaydedildi. Birlik Vakfı Şube Başkanı Doç. Dr. Fahri Şeker, ‘’Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına destek olmak amaçlı sahaya inen Gönültaşlarımızla birlikte gıda, giyecek ve maske başta olmak üzere Muhtarlarımızla organize bir şekilde toplamda 500’e yakın vatandaşımızın yanında olduk. Hiçbir yerden maddi destek almadan tamamen üyeler ve gönüllülerimizle birlikte yolumuza devam ettik. Bu süreçte bizlere destek olan şehir dışında ve yurtdışında yaşayan Yozgatlı hemşerilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Birlik Vakfı Yozgat Şubesi önümüzdeki aylarda yeni yerinde Eğitim ve Kültür faaliyetlerine ara vermeden devam edecektir’’ dedi.