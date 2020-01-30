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Yardım Çadırı kuruldu

SARAYKENT ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’na Elazığ’da meydana gelen depremde mağdur olanlara yardım amacıyla yardım çadırı kuruldu.

Yardım Çadırı kuruldu

SARAYKENT ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’na Elazığ’da meydana gelen depremde mağdur olanlara yardım amacıyla yardım çadırı kuruldu.

30 Ocak 2020 Perşembe 03:28
Yardım Çadırı kuruldu

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, çadır ziyaret ederek, görevlilerle görüştü, vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Öçal, ‘’Duyarlı vatandaşlarımız, depremzedeler için yardımcı olabilir, onlara bir nebzede olsa destek sağlayabilirler. Kuru gıda, bakliyat, giysi, battaniye gibi eşyalar getirerek, çadırda bulunan görevli arkadaşlarımıza teslim edilebilir. Vatandaşlarımızdan ricamız, elbise gibi ihtiyaçların ikinci el olmamasına dikkat etmeleridir’’ dedi.  Başkan Öçal, Elazığ Sivrice’de meydana gelen, yakın illerde de şiddetli şekilde hissedilen depremden dolayı tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletti. Başkan Öçal, ‘’Vatandaşlarımızın zarar görmemesi, can kaybı olmaması tek dileğimiz. İnşallah karamsar bir tablo ile karşılaşmayız. Rabbim memleketimizi bütün zorluklardan, doğal afetlerden korusun’’ ifadelerini kullandı.

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Yardım Çadırı Kuruldu
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