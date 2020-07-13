Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
114809
ALTIN
397.509
DOLAR
6.8596
STERLİN
8.6730
EURO
7.7623

Yardım bekliyor

Yozgat’ta Serebral palsi hastası Senanur, yürümek için yardım bekliyor.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 00:16
Yardım bekliyor

YOZGAT’ta doğum sırasında oksijen gitmediği için beyninde oluşan hasardan dolayı yürüme güçlüğü çeken serebral palsi (beyin felci) hastası 13 yaşındaki Senanur Uçar, tedavi olmak için yardım bekliyor. İşçi baba Hakan Uçar, Senanur'un 7,5 aylık doğduğunu, doğumunda beyninin oksijen almadığından dolayı vücudunun sağ tarafında sıkıntı olduğunu söyledi.
Kızının büyüdükçe sağ ayağının içe doğru döndüğünü, yürümekte güçlük çektiğini, tedavi edilmezse ilerleyen yıllarda elleri ve diğer ayağının da içe döneceğini belirten Uçar, "Tedavisi Türkiye'de sadece Kayseri'de özel bir hastanede ve Hindistan'da yapılıyor. Kök hücre tedavisi olması gerekiyor. Kök hücre 3-4 seansta yapılacak" dedi.
Kök hücrenin beyindeki ölü kısımlara komut vermesi için gerektiğini anlatan Uçar, şöyle konuştu:
"Seans ücreti çok yüksek. Maddi gelirimiz olmadığından gücümüz yetmiyor. Taşeron işçi olarak özel şirkette çalışıyorum ve pandemiden dolayı ücretsiz izindeyim. Kızım daha önce parmaklarının ucuna basıyordu, Kayseri'de tendon ameliyatı yaptırdım topuğu yere bastı. Yaş ilerledikçe kas gücü yetmiyor, ayak içe dönmeye başladı. Tedavi için son aşamasında, 14 yaşına geldiği zaman kök hücre tedavisi de olmayacak. Tedavi olmazsa el ve ayakları güçsüz kalacak içe veya dışa dönecek. Devlet yetkilerinden, Cumhurbaşkanımızdan kızımın tedavisinin yaptırılmasını istiyorum, başka bir şey istemiyorum, kızım yürüsün koşsun onu istiyorum."
Senanur Uçar da engelinden dolayı koşup oynayamadığını vurgulayarak, arkadaşları gibi koşup oynamak istediğini belirtti. Merdiven inip çıkarken, okula gidip gelirken çok zorlandığını dile getiren Uçar, "Tırnaklarımı kesemiyorum. Oturunca kalkmakta zorlanıyorum, fazla yürüyünce ayağım sağ tarafa bükülüyor. Ben her gezdiğimde her koştuğumda ayağım beni çok zorluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan her çocuğa yardım ettiği gibi bana da yardım etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
Anne Aslı Uçar ise kızının tedavi edilmesi için devlet yetkililerinden yardım istedi. 

Anahtar Kelimeler:
Yardım Bekliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram öncesi müjde
Bayram öncesi müjde
Katılan olmadı!
Katılan olmadı!
Proje tanıtıldı
Proje tanıtıldı
Talepli çıkmamış!..
Talepli çıkmamış!..
Ekili alanlar yandı
Ekili alanlar yandı
Av Sezonu kararları belli oldu
Av Sezonu kararları belli oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim