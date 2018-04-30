Yaptıkları da çok özel

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrencilerle birlikte gezdi. Yazıcı, ‘’Hayat süreci içeresinde hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle de bu özel yavrularımızı kesinlikle diğer yavrularımızdan farklı düşünemeyiz. Hepsi geleceğimizin umudu can şenliği evlatlarımızdır. Bu evlatlarımıza sunulan hizmetler eğitimin en önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Bu okullarımız da özel öğrencilerimize eğitim-öğretim vermek için dizayn edilmiş yapıda okullardır. Belki de birçoğumuzun yapamayacağı el sanatları ürünlerini onlar yapıp bize sunmak üzere sergilerini hazırladılar. Şimdiden okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve el emeği göz nuru ürünleri bizim için hazırlayan öğrencilerimize teşekkür ederim’’ dedi.