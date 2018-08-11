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Yapılandırmadan faydalanın

VERGİ ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanundan Yozgat’ta yaklaşık 12 bin vatandaşın faydalandığı bildirildi.

Yapılandırmadan faydalanın

VERGİ ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanundan Yozgat’ta yaklaşık 12 bin vatandaşın faydalandığı bildirildi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:00
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Yapılandırmadan faydalanın

Yozgat Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 7143 sayılı vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanundan, Yozgat’ta toplam 12 bin 265 kişinin başvuru yaptığı belirtildi. Yapılandırılan toplam borç tutarının 311 milyar 767 milyon 524 bin 11 lira olduğu aktarılırken, tahsilat tutarının ise 33 milyar 545 milyon 885 bin 96 lira olduğu ifade edildi.

SGK İl Müdürü Bilal Keskin, Yozgat olarak yüzde 90 oranında prim borçlarının yeniden yapılandırıldığını, henüz yapılandırma süresinin bitmediğini 27 Ağustos tarihine kadar yapılandırma başvurulanının alındığını söyleyerek, “Başarılı bir yapılandırma dönemi geçirmekteyiz. İlgili vatandaşlarımızı belirtilen tarihe kadar başvuru yapabilirler” şeklinde konuştu.

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