Yapılandırma uyarısı

Bulut, borçlara yapılandırma imkânının getirilmesinin mükellefler için son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Bulut, ‘’Özellikle geçmiş dönem borçlarının ödenmesinde olağanüstü imkânların getirildiği düzenleme ile Vergi dairesi, Bağ-Kur, SGK, belediye gibi kamu kurumlarına borcu olan mükelleflerin ilgili kurumlara başvuru yapması gerekmektedir’’ dedi.

Bulut, yapılandırma kapsamına giren borçların tamamının ödenmesi durumunda gecikme faizlerinin tamamının silineceğini de kaydetti. Bulut, ‘’Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarında bir indirim yapılmamaktadır. Ancak, bu borç asıllarına uygulanan gecikme cezası, gecikme faizi ve gecikme zamları ile vergi cezalarının tamamı silinmektedir. Taksitlendirme durumunda ise düşük bir faiz oranı ile iki ayda bir ödemek üzere 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenebilecek. Kanundan yararlanabilmek için başvurular en geç 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili idareye yapılabilecek, yeniden yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksiti 31 Ağustos 2018 tarihine kadar, SGP primlerinin ilk taksiti ise 1 Ekim 2018 tarihine kadar ödenebilecek. Taksit ödemeleri kredi kartı ile yapılabilecektir’’ diye konuştu.