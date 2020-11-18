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Yozgat
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Yapı izin belgesinde son durum

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre ülkemizde, Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2020 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 73,7, yüzölçümü yüzde 58,1, değeri yüzde 76,1, daire sayısı yüzde 97,9 arttı.

18 Kasım 2020 Çarşamba 00:27
Yapı izin belgesinde son durum

Yozgat'ta Yapı Ruhsatı verilen binaların 2020 yılı Ocak - Eylül ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümü 505 250 metrekare iken, bunun yüzde 68,7’sine tekamül eden 347 bin 348 metrekaresini konut, yüzde 14,1’ine tekamül eden 71 bin 453 metrekaresini konut dışı, yüzde 17,1’ine tekamül eden 86 bin 449 metrekaresi de ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Yozgat'ta Yapı Kullanma İzin Belgesi verilen binaların 2020 yılı Ocak - Eylül ayları toplamında, yapıların toplam yüzölçümü 355 bin 428 metrekare iken, bunun yüzde 63,5’ine tekamül eden 225 bin 660 metrekaresi konut,  yüzde 19,7’sine tekamül eden 69 bin 845 metrekaresi konut dışı, yüzde 16,9’una tekamül eden 59 bin 923 metrekaresi de ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

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Yapı Izin Belgesinde Son Durum
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