ORMAN Bölge Müdürlüğü, Yozgat, Akdağmadeni, Çayıralan İşletme Müdürlüklerinde görevli personelin de katılımı ile orman yangınlarına yönelik eğitim ve tatbikat çalışması gerçekleştirdi. Yangın sezonu başında yangın ekipleri ile araçlarının yangına hazırlık durumunu gözden geçirmek amacıyla yangınla mücadele eğitimi verildi. Eğitime Orman Koruma Şube Müdürü Cemal Yeşilyaprak, Şube Mühendisleri Alaattin Sinan, İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları, İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ve yangın ekiplerinde görevlendirilecek işçiler katıldı. Eğitim kapsamında ilgili personele orman yangınlarının söndürülmesinde elzem olan bilgiler hususunda teorik eğitim verildi. Daha sonra tüm ekip ve araçların katılımı ile yangınla mücadele tatbikatı yapılarak eğitim sonlandırıldı.