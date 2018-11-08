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Yangından korunma eğitimi

AKDAĞMADENİ Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına, Akdağmadeni İtfaiye Birim Sorumlusu Mehmet Çakıcı tarafından, hastanede olası bir yangın durumuna karşı bilinçlendirmek amacıyla, yangından korunma eğitimi verildi.

Yangından korunma eğitimi

AKDAĞMADENİ Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına, Akdağmadeni İtfaiye Birim Sorumlusu Mehmet Çakıcı tarafından, hastanede olası bir yangın durumuna karşı bilinçlendirmek amacıyla, yangından korunma eğitimi verildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 06:58
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Yangından korunma eğitimi

Çakıcı, yangın tipleri, yangından korunma, yangının tipine göre müdahale şekilleri, yangın tüpü kullanımı, yangına maruz kalan kişiye müdahale, yangın alanından uygun uzaklaşma şekilleri konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Akdağmadeni Devlet Hastanesi Başhekimi Vekili Uzm. Dr. Gamze Gürcan, eğitimlerin amacının hastanede çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini, herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek, söndürülmesini sağlamak üzere verildiğini hatırlattı. Gürcan, ‘’Alınacak çok küçük tedbirler yaşamsal önem taşıyabilir. Alınması gereken bazı küçük tedbirler veya bu konularda doğru ve yeterli bilgi sahibi olmak, müdahaleyi doğru ve zamanında yapmak, can kayıplarının, yaralanmaların ve olası felaketlerin önüne geçebilir. Hastanemize bizi kırmayıp, gelerek eğitim veren İtfaiye Birim Sorumlusu Mehmet Çakıcı’ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yangından Korunma Eğitimi
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