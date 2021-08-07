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Yangına müdahale

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Beldesi’nde çıkan yangına anında müdahale yapıldı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:22
Yangına müdahale

Uzunlu Beldesi’nde elektrik şasesinden kaynaklı çıkan yangına, muhtemel yangın olaylarına karşı hazır bekletilen Belediye İtfaiye ekibi anında müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü. 

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Yangına Müdahale
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