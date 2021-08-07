Yangına müdahale

Uzunlu Beldesi’nde elektrik şasesinden kaynaklı çıkan yangına, muhtemel yangın olaylarına karşı hazır bekletilen Belediye İtfaiye ekibi anında müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü.
07 Ağustos 2021 Cumartesi 00:22
Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Uzunlu Beldesi’nde çıkan yangına anında müdahale yapıldı.
Uzunlu Beldesi’nde elektrik şasesinden kaynaklı çıkan yangına, muhtemel yangın olaylarına karşı hazır bekletilen Belediye İtfaiye ekibi anında müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınıp, söndürüldü.