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Yozgat
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YANGIN UYARISI

Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığı ile birlikte il genelindeki tüm ormanlık alanlarda piknik yapanlar güvenlik birimleri tarafından yangına karşı tedbirli olmaları için uyarıldı.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 00:33
YANGIN UYARISI

Türkiye’nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları üzerine, diğer bölgelerde de ormanlık alanlarda çıkması muhtemel yangınlara karşı vatandaşlar güvenlik birimleri tarafından uyarılmaya başlandı. Yozgat Valiliği tarafından yapılan uyarıların ardından emniyet ve jandarma personeli ile Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler piknik yapılan alanları gezerek, vatandaşlara muhtemel yangın olaylarına karşı uyarılarda bulunup, tedbirli olmaları istendi. Türkiye’nin ilk milli parkı Yozgat çamlığında İtfaiye ekipleri ise nöbet tutmaya başladı. Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler ise, piknik yapan vatandaşları ziyaret edip, uyarılarda bulundu. Piknikçilerden, ocaklar dışında ateş yakmamaları istendi, yakılan ateşlerin tamamen söndüğünden emin olunmadan piknik alanını terk etmemeleri istendi. Sigara izmariti, cam şişelerin de yangınlara neden olabileceği hatırlatıldı. Vatandaşların sigara izmaritini söndüğünden emin olsalar bile gelişigüzel atmamalarını, çöp kutularını tercih etmeleri önerildi. 

Anahtar Kelimeler:
YANGIN UYARISI
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