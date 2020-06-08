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Yangın korkuttu

İnceçayır köyünde elektrik kontağından kaynaklı yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 01:38
Yangın korkuttu

YOZGAT Merkez İnceçayır köyünde elektrik kontağının neden olduğu yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İncecayır köyünde Halis Tuna'ya ait evde elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın güçlükle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Hayvancık ile uğraşan aile, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Alt katı ahır olarak kullanılan ahşap ev tamamen yandı. Yaklaşık zararın 100 bin lira civarında olduğu belirtildi.
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, İl Genel Meclisi Başkanı İskender Nazlı ile birlikte İnceçayır köyünde evi yanan Halis Tuna'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Milletvekili Başer, yangında zarar gören yerlerin yapılması ve zararının karşılanması için sosyal yardım için girişimlerde bulundu. 

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Yangın Korkuttu
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