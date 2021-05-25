Yahyasaray göz kamaştırıyor

Çayıralan ilçesinin Aşağı Yahyasaray Köyü'nde, Kanak Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1983 yılında yapımını başlanıp, 1990 yılında tamamlanan barajın gövde hacmi bir milyon 100 bin metreküp, akarsu yatağından yüksekliğinin de 54 metre olduğu bildirildi. Barajda toplanan su ile 4 bin 60 hektarlık bir alan sulanırken, yaklaşık 60 bin Pullu Sazan balık çeşidi bulunuyor. Barajda biriken su ile yapılan sulama sisteminin çok eski olması nedeniyle yenilenmesi gerektiğine dikkat çekilirken, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de, geçtiğimiz yılsonunda konuyu gündeme taşımıştı.