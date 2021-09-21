Yağışlar başlıyor

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları yarından itibaren hissedilir derecede azalacak. Ankara ve Sivas'ın kuzeyi, Kırklareli, Çankırı, Yozgat, Kastamonu, Sinop, Kars, Ardahan ve Erzurum ile gece saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarıdan itibaren kuzey kesimlerden başlayarak hissedilir derecede azalacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Derlenen bilgilere göre Yozgat’ta bugün öğleden sonra hafif yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 24 ila 14 derece dolayında hissedilecek. Yarın sabah saat 05.00 ila saat 10.00 arasında havanın parçalı bulutlu, yağmur yağışı olması beklenirken, hava sıcaklığı 15 ila 8 derece arasında hissedilecek. Perşembe günü yağmur ve hava bulutlu bir hava hakim olacak, sıcaklık 12 ila 6 derece dolayında hissedilecek. Yağmur Cuma günü de devam edecek, sıcaklık 10 ila 5 derece dolayında olması beklenirken hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü güneşli bir havayla birlikte hava sıcaklıkları biraz artacak.