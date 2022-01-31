Yaban hayvanlarına rehabilite

Geçtiğimiz yıl içerisinde Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne yaralı olarak teslim edilen 45 yaban hayvanından 30 tanesi iyileştirilerek doğaya bırakılırken, 15 tane yaban hayvanının durumunun ağır olması nedeniyle öldüğü öğrenildi. Araç çarpması, başka bir hayvanın saldırması gibi çeşitli nedenlerden dolayı yaralanan yaban hayvanlarından bazıları Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde imkanlar ölçüsünde tedavi edilmeye çalışırken, burada tedavisi mümkün olmayan hayvanların ise komşu illerdeki hayvan bakım yerlerine gönderildiği öğrenildi. Tedavisi devam eden yaban hayvanı şuanda bulunmazken, 1 tane alaca sansar, 1 tane baykuş, 3 tane ebabil, 1 tane kara akbaba, 1 tane karabatak, 1 tane karagerdanlı dalgıç, 5 tane kerkenez, 10 tane kızıl şahin, 1 tane kızıl gerdan, 1 tane kukumav, 1 tane leylek, 3 tane puhu, bayağı puhu, 1 tanede sazdelicinin tedavisi yapılarak doğaya bırakıldı. Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne yaralı olarak getirilen yaban hayvanlarından da toplamda 15 bahri, baykuş, ebabil, kızılgerdan, leylak, tilki ve yaban tavşanı ise öldü.