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Viyan'ada buluşan Akdağmadenililer, arabaşı yuttular

AVUSTURYA Akdağmadeni’ler Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen etkinliğe, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya ile birlikte Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın da katıldı.

Viyan'ada buluşan Akdağmadenililer, arabaşı yuttular

AVUSTURYA Akdağmadeni’ler Yardımlaşma Derneği tarafından organize edilen etkinliğe, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya ile birlikte Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın da katıldı.

06 Ocak 2020 Pazartesi 07:07
Viyan'ada buluşan Akdağmadenililer, arabaşı yuttular

Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı Veysel Filiz, Avusturya Türk Federasyonu Başkanı Ali Can, Akdağmadeni’ler Yardımlaşma Derneği Başkanı Halil Badem, Nizami Alem Ocakları Başkanı Cemil Meriç, Milli Görüş Viyana Başkanı Mehmet Arslan ile birçok dernek ve teşkilat temsilcileri de etkinlikte hazır bulundu. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede yapılan çalışmalar hakkında Viyana’da bulunan Akdağmadenilileri bilgilendirdi. Etkinlikte, katılımcılara yöresel arabaşı ikramında bulunuldu.

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