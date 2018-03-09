Vicdan Konvoyu

Yozgat İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şahin Çarkcı, yola çıkan kadınlar adına yaptığı açıklamada, zamanın insanları olarak, insanlık tarihinin çocuk katliamını canlı izleyen, en çok çocuk katleden dönemine şahitlik edilmekte olunduğunu kaydetti.

Şahin, ‘’Bir milyona yakın insan katledildi. 15 bin de çocuk. En şanslıları muhacirlerdi belki de yaşama tutunmak adına. Ama hepimize yetecek kadar geniş yeryüzünde 1 metrekare veremedik muhacir olanlara. Sınırlar kapatıldı, bebekler denizlerde boğuldular. 400 binden fazla insan sorgu merkezlerinde, hapishanelerde tutuldu. Çocuk, kadın, yaşlı ve erkek ayırt etmeden. 13 bin 104 insan bu dönemde bu hapishanelerde hayatını kaybetti işkenceden’’ diye konuştu.