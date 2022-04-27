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Veteriner hekime son görev

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, mezbahada çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, son yolculuğuna uğurlandı.

27 Nisan 2022 Çarşamba 02:00
Veteriner hekime son görev

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, mezbahada çıkan bıçakkavgada hayatını kaybeden veteriner hekim Volkan Lale, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi, Yozgat Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Sorgun'a getirilen Volkan Lale (42) için Salih Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Lale'nin cenazesi, Mehmetbeyli köyü mezarlığında toprağa verildi. Törene, Lale'nin yakınları, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Veteriner Hekimler Vakfı Başkanı Sefa Gür, MHP Sorgun ilçe Başkanı Zafer Yusuf Kutlusoy ve vatandaşlar katıldı. Aralarında husumet bulunan veteriner Lale ile Y.B. ve İ.B. kardeşler dün tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Y.B, Lale'yi bıçakla yaralamıştı. Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Volkan Lale, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Y.B. ve İ.B. gözaltına alınmıştı. •aa•

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