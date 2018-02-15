Verimli çalıştılar

Salman, geçtiğimiz yıl yapılan saha çalışmasında 57 kilometre polietilen hat, 12 kilometre ise çelik hat yapımı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

İşletme Müdürü Salman, Çekerek ve Sarıkaya ilçelerine gaz arzı sağladıklarını, genel olarak bin 200 kutu konulduğunu ve şimdiki abone sayısının bin 200 bağımsız bölüm sayısına ulaştığını ifade etti.

Salman, 2018 yılı yatırım programının devam etmekte olduğunu belirterek, “Özellikle 2 ilçemizi daha temiz ve konforlu yakıt ile buluşturmanın mutluluğun yaşıyoruz. Sorunsuz ve kusursuz hizmete devam edeceğiz” dedi.