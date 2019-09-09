Veri Bilimi anlatıldı

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın da katıldığı toplantıda, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Yunus Emre Akdoğan, sunum yaptı. Akdoğan, Türkiye ve Dünyada Veri Bilimi, Big Data çalışmaları ve uygulamaları, Türkiye’deki üniversitelerin veri bilimine ilişkin pozisyonları, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin önümüzdeki yıllarda bu alanda atabileceği adımlar hakkında bilgi verdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ise, Endüstri 4.0 döneminin başlaması ile Büyük Veri ve Nesnelerin İnterneti sistemlerinin hızla gelişmesine paralel olarak, veri biliminin geleceğin mesleği olarak öne çıkacağını söyledi. Karadağ, bu alanda henüz geç kalınmadığını, çalışmaların ivedilikle sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, devam eden süreçte konunun destekçisi ve takipçisi olacağını belirtti.