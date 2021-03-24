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Vekillerden yakın takip

YOZGAT Milletvekilleri il merkezine bağlı köylerde etkili olan dolu ve Sorgun ilçesinde meydana gelen hortum olayını an be an takip edip, bilgi aldı.

24 Mart 2021 Çarşamba 00:24
Vekillerden yakın takip

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Yozgat Merkez ilçeye bağlı Cihanpaşa, Türkmensarılar, Bişek, Gülyalı, Kırım, Baltasarılar, Alemdar,Cihanpaşa ve Yassıhüyük köylerinde şiddetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bazı vatandaşların yaralandığını, maddi hasarlar meydana geldiğini hatırlattı. Bozdağ, Sorgun İlçesine bağlı Eymir Beldesi ve çevresinde ise hortum ve dolu yağışı maddi zarara neden olduğunu kaydetti. Bozdağ, ‘’Dolu ve hortumdan zarar gören vatandaşlarımız başta olmak üzere şiddetli yağmur ve dolu yağışından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, yaralı hemşehrilerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz, bütün imkan ve kabiliyetleri ile hemşehrilerimizin yanındadır. Şiddetli yağmur ve dolunun verdiği tahribat kısa sürede ortadan kaldırılacaktır. Konuyu, yapılanları ve yapılacakları yakından takip ediyoruz. AFAD tarafından hasar tespit çalışmaları süratle yapılacaktır’’ dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, sosyal medya hesabından, ‘’Yozgat Merkez Türkmensarılar, Yassıhüyük, Cihanpaşa, Alemdar, Gülyayla, Baltasarılar ve Kırım köylerimize ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve şiddetli yağmur nedeniyle maddi zarar gören ve yaralanan kıymetli köy sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum’’ mesajını yayınladı.  Başer, Sorgun Eymir Beldesinde ise dolu şeklinde yağan şiddetli yağmur ve  hortum nedeniyle 6 yüksek gerilim hatları yıkıldığını, bu badirede can ve mal kaybının olmamasının en büyük teselli olduğunu belirtip, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.  CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ‘’Merkez Cihanpaşa, Türkmensarılar, Yassıhüyük, Kırım, Baltasarılar ve Bişek köylerimizde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle zarar gören hemşerilerime büyük geçmiş olsun. Allah daha beterinden korusun. Dolu afetine uğrayan köylerimizde zarar tespitlerinin biran önce yapılması gerekmektedir. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saygılar sunuyorum’’ ifadelerini kullandı. MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise, ‘’Akşam saatlerinde meydana gelen yoğun yağış neticesinde zarar gören Yozgat Merkez’e bağlı Alemdar, Gülyayla, Bişek, Baltasarılar, Kırım, Türkmensarılar, Yassıhöyük ve Cihanpaşa köylerimizde yaşayan hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum’’ diye konuştu. •Haber Merkezi•

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