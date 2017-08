Vefa zamanı…

Vali Kemal Yurtnaç, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan P. Uzman Çavuş Oktay Durak’ın Çukurören köyünde oturan ailesini ziyaret etti.

Şehit Baba Kemal Durak’ı ziyaret eden Vali Yurtnaç, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Her türlü ihtiyaçlarında kapılarının şehit ailelerine açık olduğunu belirten Vali Yurtnaç, “Evlatlarınız vatanımızın bölünmez bütünlüğünü müdafaa etmek için gözlerini kırpmadan şehadet şerbeti içti. Şehit olurken de bizlere emanet olarak ailelerini bıraktı. Bizde bu emanete her zaman sonuna kadar sahip çıkacağız. Kapımız onlara sonuna kadar açık” dedi.

Şehit babası Kemal Durak ise Vali Yurtnaç’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vatan için bir değil bin evladı olsa feda edeceğini söyledi.

Vali Yurtnaç daha sonra şehidin köy mezarlığında ki kabrini ziyaret ederek dua etti.