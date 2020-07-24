SARIKAYA Belediye Başkanı Ömer Açıkel, ilçede 6 yıldır görev yapan, yayınlanan son kararname ile Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevine atanan Kaymakam Yasin Özcan onuruna veda yemeği verdi. Programa, Yozgat İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bilgihan Yeşilyurt, Uşak Eşme’ye atanan hemşehrimiz Kaymakam Nazlı Demir, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahin, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Gedik, Boğazlıyan MYO Müdürü Mustafa Kocakaya da katıldı.

Belediye Başkanı Açıkel, Kaymakam Yasin Özcan için kısa bir veda konuşması yaptı, yapmış olduğu katkılardan ve hizmetlerden dolayı plaket ve hediye takdiminde bulundu. Katılımcılarda kısa birer konuşma yaparak, Kaymakam Yasin Özcan'a yeni görev yerinde başarılar dileyip, hediyelerini takdim ettiler.