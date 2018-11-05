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Veda etti, geliyor

YOZGAT Valiliği görevine ataması yapılan Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır, hafta sonunda tebrikleri kabul edip, Kaymakamlıktaki mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.

Veda etti, geliyor

YOZGAT Valiliği görevine ataması yapılan Çankaya Kaymakamı Kadir Çakır, hafta sonunda tebrikleri kabul edip, Kaymakamlıktaki mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:08
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Veda etti, geliyor

 Vali Çakır, bugün öğleden sonra Yozgat’a gelerek görevine başlaması bekleniyor. Kararnamenin açıklanmasının ardından Yozgat Valiliği görevine atanan Kadir Çakır’ın Çankaya Kaymakamlığındaki makamı, Başkentte yaşayan Yozgatlıların adeta hücumuna uğradı. Makamında Yozgatlıları ağırlayıp, Yozgat hakkında genel bilgiler alan Vali Kadir Çakır, geçtiğimiz Cuma günü de Çankaya’daki Kaymakamlık makamında son kez oturup, mesai arkadaşlarıyla vedalaştı. Vali Çakır’ın bugün Yozgat’a gelerek, görevine başlayacak.

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