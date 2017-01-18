Ana SayfaGüncel

Vatandaşın belini büktü

18 Ocak 2017 Çarşamba 06:23
Bu haber 38 kez okundu

Gıda ürünlerinde artan fiyat artışı özellikle Yozgat gibi fakir vilayetlerde yaşayan vatandaşların belini büktü.

Vatandaşın belini büktü
Yozgat’ta vatandaşlar gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının bütçeyi fena etkilediğini söyledi.
Yozgat’ta soğuk ve kurak geçen kış mevsimi vatandaşların doğalgaz ve odun-kömür harcamalarını artırırken, marketlerdeki ürünlerin fiyatlarına yansıyan sessiz zamlarda vatandaşın belini büktü.
Yozgatlı vatandaşlar artan harcamalar ve masrafların bütçelerini fena sarstığını ifade ederken, özellikle asgari ücretle geçinenler, asgari ücrete yansıyan zammı alamadıkları gibi gıda ürünleri, sebze ve meyveye yansıyan fiyat artışlarıyla daha da perişan olduklarını beyan etti.
Vatandaşlar, markette orta boy bir poşetin 50 lira tuttuğunu, bir çay, bir şeker ve bir kilo zeytinin ise 50 lirayı geçtiğinden yakınarak, özellikle son günlerde zam şampiyonu olan yumurtanın da lüks tüketim arasına girdiğini vurguladı.
Geçtiğimiz haftalarda kilosu 18 ila 20 liraya kadar dayanan yumurtada artık gariban için lüks yiyecekler arasına girdi.
Yeni yıla zamlar ve soğuk havayla girdiğini beyan eden vatandaş, kışı yazın hazırladığı ve istiflediği ürünlerle çıkarmayı hedeflediğini de ifade etti.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim