Yozgat’ta vatandaşlar gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarının bütçeyi fena etkilediğini söyledi.

Yozgat’ta soğuk ve kurak geçen kış mevsimi vatandaşların doğalgaz ve odun-kömür harcamalarını artırırken, marketlerdeki ürünlerin fiyatlarına yansıyan sessiz zamlarda vatandaşın belini büktü.

Yozgatlı vatandaşlar artan harcamalar ve masrafların bütçelerini fena sarstığını ifade ederken, özellikle asgari ücretle geçinenler, asgari ücrete yansıyan zammı alamadıkları gibi gıda ürünleri, sebze ve meyveye yansıyan fiyat artışlarıyla daha da perişan olduklarını beyan etti.

Vatandaşlar, markette orta boy bir poşetin 50 lira tuttuğunu, bir çay, bir şeker ve bir kilo zeytinin ise 50 lirayı geçtiğinden yakınarak, özellikle son günlerde zam şampiyonu olan yumurtanın da lüks tüketim arasına girdiğini vurguladı.

Geçtiğimiz haftalarda kilosu 18 ila 20 liraya kadar dayanan yumurtada artık gariban için lüks yiyecekler arasına girdi.

Yeni yıla zamlar ve soğuk havayla girdiğini beyan eden vatandaş, kışı yazın hazırladığı ve istiflediği ürünlerle çıkarmayı hedeflediğini de ifade etti.