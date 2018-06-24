Vatandaş sandık başında

Yozgat’ta 295 bin 51 seçmenin oy verme işlemi saat 08.00’de başladı. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde seçmen kağıtlarını alan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları sınıfların önünde kuyruk oluşturdu. Vatandaşlar gerekli yasal kimlik belgelerini yetkililere ibraz ederek oylarını kullanmaya başladı. Vatandaşlık görevini yapan seçmenler oy kullandıktan sonra seçimlerin hayırlı olması dileklerinde bulundu. Engelli ve yaşlılara öncelik tanınan oy kullanma işleminde seçim görevlileri, kabinlere vatandaşların cep telefonu ile girmemesi için uyarılarda bulundu. Vatandaşlar saat 17.00’a kadar oy verme işlemlerini gerçekleştirebilecek.