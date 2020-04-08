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Vatandaş, Beraat Kandilini evinde geçirdi

Yozgat'ta da vatandaşlar Berat Kandili'ni evlerinde dua ederek geçirdi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 10:04
Vatandaş, Beraat Kandilini evinde geçirdi

YOZGAT'ta da vatandaşlar Berat Kandili'ni evlerinde dua ederek geçirdi. Vatandaşlar, televizyonlarda yayınlanan "Berat Kandili Özel" programını izleyerek, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dualarına eşlik etti. Berat Gecesi'ni evinde dua ederek geçiren Fevzi Taşarslan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerin ibadete geçici kapalı olmasından dolayı camiye gidemediklerini söyledi. Taşarslan, "Evimizde ülkemiz için milletimiz için dua ettik. Ülkemizin koronavirüsten bir an önce kurtulması için Allah'a yalvardık" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Beraat Kandili
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