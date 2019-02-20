VALiLiK UYARDI

Valilik Resmi İnternet Sitesinden yapılan uyarıda, son zamanlarda art niyetli kişiler tarafından dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu yönünde ihbarların geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, ‘Valimiz Kadir Çakır, Yozgat Valiliği, Valilik Özel Kalem Müdürü ve Vali Korumalarının isimleri kullanılarak, hayırsever vatandaşlarımız, iş adamlarımız ve bürokratlarımız ev, iş veya cep telefonlarından arandıkları, Yozgat Valiliği Rehabilitasyon Merkezine destek olmak bahanesiyle para talebinde bulunarak, dolandırıcılık teşebbüsünde bulundukları tespit edilmiştir’ denildi.

Yozgat Valiliği’nin, vatandaşlar, işadamları, bürokratlar ve esnaftan, telefon veya diğer iletişim yollarıyla herhangi bir amaçla yardım toplama gibi bir talebi veya yönteminin bulunmadığının altı çizildi. ‘Valiliğimizin, Valimizin, Vali Yardımcılarımızın, özel kalem müdürümüzün ve vali korumalarının adını kullanarak, telefon ve benzeri yöntemle yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara hiçbir şekilde itibar edilmemesini, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın emniyet ve jandarma güçlerimize ihbar etmeleri rica olunur’ görüşüne yer verildi.

