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Vali’den bayram mesajı

Yozgat Valisi Ziya Polat, yayınladığı Kurban Bayram Mesajında birlik ve beraberliğe vurgu yaptı.

30 Temmuz 2020 Perşembe 03:14
Vali’den bayram mesajı

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, ‘Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramına daha erişmenin sevinci ve heyecanı içerisinde, tüm Yozgatlı hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum’ dedi.
Vali Polat, bayramların, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi, saygının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu, birlik, beraberlik içerisinde kardeşçe kucaklaştıkları özel günlerden olduğunu kaydetti. Vali Polat, ‘Ancak ülkemiz ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçiyoruz. Bu nedenle bayram sevincimizi kucaklaşarak değil, iletişim araçlarını kullanarak paylaşmaya özen göstermeliyiz. Ayrıca Kurban ibadetimizi gerçekleştirirken gerekli tüm tedbirleri almayı ihmal etmemeliyiz. Bu bayramda kısıtlama olmaması bizim rehavete kapılıp kuralları ihlal etmemize sebep olmamalı’ diye konuştu.
Vali Polat, mesajında daha sonra şunları kaydetti:
‘’Bizler, tarih boyunca iyi günde ve kötü günde kenetlenerek ortaya koyduğumuz kardeşlik ruhuyla, karşılaştığımız her zorluğu birlikte aşarak bertaraf ettik. Yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde de, millet olarak aynı erdemli tavrı göstererek, azim ve kararlılıkla, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak salgının üstesinden geleceğimize inancım tamdır.
Bu bayram belki birbirimizden uzağız ama gönüllerimiz daima bir kalacak. Bayramda sıla-i rahim ve tatil için yola çıkacak tüm vatandaşlarımızın bayram sevinçlerinin felakete dönüşmemesi için, trafik kurallarına riayet etmelerini tavsiye ediyorum. Aile büyüklerimizin hayır dualarını alırken, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken, öksüzleri, yetimleri ve garipleri de asla unutmamalıyız. Özellikle bayramlara buruk giren şehitlerimizin yadigârları ve kahraman gazilerimizin bayramlarını kutluyor, aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle; Yüce Rabbimizin müjdesi olan Kurban Bayramının rahmet ve bereketinin, sıkıntılarımızdan kurtuluşumuza vesile olmasını temenni ediyor, bir kez daha Yozgat halkımızın, ülkemizde ve yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum.’’

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Vali’den Bayram Mesajı
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