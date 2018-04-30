Vali Yurtnaç, yeni Nesil’i anlattı

Vali Yurtnaç, hedefin, bürokrasiyi işler hale getirmek olduğunun altını çizerek, yapacak şeyin bürokraside 'bugün git, yarın gel' felsefesini silip, bürokratik sistemi rehabilite etmek olması gerektiğine vurgu yaptı, bunu da ‘bürokrasi reformu’ olarak adlandırdı. Konferanslar aracılığıyla yeni nesil bürokrasi anlayışını halka anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Yurtnaç, ‘Halkın daha yönetimin içinde olduğu ve katkıda bulunduğu, daha çok önemsendiği bir yönetim anlayışının oluşmasını amaçlıyoruz. Halkın odakta olduğu, sonuca odaklı bir yönetim sisteminin ortaya çıkarılması için çalışmalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi bizi daha pratik ve tasarruflu hale getirecek. Bürokratik oligarşinin vatandaşa ve ülkemize maliyeti yüksektir, zamanı boşa harcar, kaynak israf eder, eski ve hantal bir sistemdir. Bürokratik oligarşinin doğup büyüdüğü yer, merkezi bürokrasidir. Hantal bürokratik anlayışın, siyaseti kuşattığı sağlıksız yapılar hizmet üretemez. Bürokratik devletten, demokratik devlete dönüşmek zorundayız’ diye konuştu.

