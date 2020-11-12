VALi TEKNOPARKI GEZDi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ kampüs alanı içerisinde yer alan 13 Ar-Ge, 2 kuluçka ve 1 destek firmasıyla çalışmalarına devam eden Bozok Teknopark’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyarette, Vali Polat’a, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Uğur Kölemen de eşlik etti. Rektör Yardımcısı ve Teknopark A.Ş Genel Müdürü Prof. Dr. Şenol Akın, Vali Polat’a Teknopark’ın işleyişi hakkında bilgiler aktardı. Vali Polat, Teknopark bünyesindeki firmaları tek tek gezerek yapılan çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgiler aldı. Vali Polat, evlerde oluşan ambalaj atıklarının toplanması ve ekonomiye yeniden kazandırılmasıyla ilgili Bozok Teknopark bünyesindeki firma tarafından tasarlanarak üretilen KOSGEB destekli ‘Akıllı Ambalaj Toplama Konteynerini’ de inceleyip, bilgi aldı.