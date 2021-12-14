Vali sorun dinledi

Vali Ziya Polat, Yozgat Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförlerini ziyaret ederek, bir süre sohbet edip sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. Vali Polat’a AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer de eşlik etti.