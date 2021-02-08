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Vali Polat incelemelerde bulundu

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Saraykent ilçesinde çeşitli incelemelerde bulundu. Vali Polat, Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı ve Belediye Başkanı Ahmet Öçal'ı makamlarında ziyaret edip, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 00:56
Vali Polat incelemelerde bulundu

 İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Şehit Beytullah Yeşilay Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret eden Vali Polat, görev başındaki personele kolaylıklar diledi. Valimiz Ziya Polat, esnaf ziyaretinde ise, hayırlı işler temennisinde bulundu, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda uyarılar yaptı. da bulundu. Vali Ziya Polat, 15 Temmuz Şehidi Beytullah Yeşilay'ın ailesini ve 1981 yılında Edirne'de uçak düşmesi sonucu şehit olan P. Er Mustafa Eser'in ailesiyle bir araya geldi. Polat, şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirtti. İlçedeki sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla Vali Ziya Polat başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi. Şehit Beytullah Yeşilay İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, muhtarların sorunları dinlenerek, yeni istek ve talepleri alındı. 

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Vali Polat Incelemelerde Bulundu
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