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VALi OSB’Yi GEZDi

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulunup, çalışanlarla bir araya geldi.

12 Ekim 2020 Pazartesi 00:26
VALi OSB’Yi GEZDi

Vali Polat, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık etti. Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapacak firmaların arsa tahsis başvuruları toplantıda ele alındı. Vali Ziya Polat daha sonra Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve 278 kişi istihdam ederek, Avrupa ülkelerine çorap ihraç eden Dönsa Tekstil'i ziyaret etti, işçilerle öğle yemeği yedi. Fabrikayı gezerek ilgililerden bilgi alan Vali Polat, yaptıkları yatırım ve istihdam için teşekkür etti. Dönsa Tekstil, İstanbul’dan sonraki ikinci fabrikasını Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde inşa ederek, geçtiğimiz Haziran ayında üretime açtı. 20 bin metrekare alan üzerinde kurulan fabrika, aylık yaklaşık 6 milyon çift çorap üretmesi planlandı. Tesisin kapasitesi istenildiği taktirde 800 makineye, üretimin ise 54 milyon çift çoraba çıkarılma potansiyelinin bulunduğu bildirildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Sarıhacılı Mahallesinde de vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi. Yöresel ürünlerin sergilendiği Kahvaltı Evi'ni de gezen Vali Polat burada incelemelerde bulundu. 

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VALi OSB’Yi GEZDi
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