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Vali Köy ziyaretini sürdürdü

YOZGAT Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Yakup Salman imzası ile Valilik sitesinden servis edilen ‘Bize gelmeyene biz gidiyoruz’ başlıklı haberinde, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey ve Hasbek köylerini ziyaret ettiği belirtildi.

Vali Köy ziyaretini sürdürdü

YOZGAT Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Yakup Salman imzası ile Valilik sitesinden servis edilen ‘Bize gelmeyene biz gidiyoruz’ başlıklı haberinde, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Hisarbey ve Hasbek köylerini ziyaret ettiği belirtildi.

20 Nisan 2018 Cuma 07:00
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Vali Köy ziyaretini sürdürdü

Haberde, Hisarbey köyünde Vali Kemal Yurtnaç’ı ‘Sayın vali bey hoş geldiniz’ pankartı ile çocukların karşıladığına yer verildi.  Havaların ısınmasıyla birlikte köy ziyaretlerini sıklaştıran Vali Yurtnaç, vatandaşların ve köylerin sorunlarını dinleyerek yerinde çözüm üretmeye gayret gösterdiklerini söyledi. İl Özel İdaresi vasıtasıyla yapılan çalışmaları da yerinde gördüklerini belirten Vali Yurtnaç, “Havalar ısındı, artık Yozgat’ta sahaya inmenin zamanı geldi. Göreve başladığım sene tüm ilçe ve köylerimizin katılımı ile yatırım izleme ve değerlendirme toplantıları yapmıştık. O toplantılarda konuşulanları, sorunları ve yapılması gereken çalışmaları bir kitapçık haline getirip kendimize bir yol haritası belirledik. Şimdi ise o yol haritası doğrultusunda çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyip sorunları yine yerinde tespit ediyor, yerinde çözüm üretiyoruz” dedi.
Makamda oturmak yerine her zaman sahada olmayı tercih ettiğini ifade eden Vali Yurtnaç, “Sorunları yerinde görürseniz çözüm üretmeniz daha kolay ve hızlı olur. Bu nedenle her fırsatta ilçe, belde ve köylerimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretlerimiz aralıksız olarak devam edecek. Bize gelemeyene biz gidiyoruz” dedi. 
 

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