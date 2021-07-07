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Vali incelemelerde bulundu

Yozgat Valisi Ziya Polat, ilçe ziyaretlerini Akdağmadeni ilçesiyle sürdürdü.

07 Temmuz 2021 Çarşamba 00:28
Vali incelemelerde bulundu

Vali Polat, Oluközü Belde Belediye Başkanlığını ziyaret edip, Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy’dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı, belediyenin kurduğu turşu fabrikasında incelemelerde bulunarak, Akdağmadeni ilçesi ziyaretine başladı. Polat, yürütücülüğünü Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün proje ortaklığını ise Akdağmadeni Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’nin yaptığı ‘KOP ile Üretim Yap Renk Kat’ projesinde ortaya çıkan el emeği ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. İlçe ve köylerdeki sorunların yerinde tespit edilip, çözüme kavuşturulması amacıyla Vali Polat başkanlığında Akdağmadeni’nde Muhtarlar Toplantısı yapıldı. Toplantıda kurum müdürleri yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, muhtarlarımızın yeni istek ve talepleri alındı.  

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Vali Incelemelerde Bulundu
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