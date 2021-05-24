Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1448
ALTIN
506.958
DOLAR
8.3961
STERLİN
11.8499
EURO
10.2403

Vali, incelemelerde bulundu

Yozgat Valisi Ziya Polat, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulunup, incelemeler yaptı, ilgililerden bilgiler aldı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:39
Vali, incelemelerde bulundu

Yozgat Valisi Ziya Polat, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde ziyaretler ve incelemelerde bulundu.
Vali Polat, Sarıkaya ilçesinde Kaymakam Selami Işık ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte, 1997 yılında Hakkari’de PKK terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan J. Kom. Abdurrahman Atik’in Kargalık Köyü’nde yaşayan ablası Nuran Şimşek ve ağabeyi İsmail Atik’i ziyaret etti. Sarıkaya ilçesinde bir dizi ziyaretler yapan Vali Polat daha sonra Sorgun ilçesine geçti. Polat, Kaymakam Bahadır Güneş ile birlikte Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'yi ziyaret edip, şeref defterini imzaladı. Polat, jeotermal sıcak su kaynaklarından faydalanılarak organik domates üretimi yapılan seraları inceledi. Polat, termalin başkenti konumunda olan Yozgat'ta hem termal tesislerin hem de bu tür seraların sayısının artması gerektiğini belirtti. İlçede jeotermal potansiyeli çok yüksek olduğunu dile getiren Polat, ‘’Sorgun'un bu alanda sahip olduğu kaynaklar oldukça fazla ve jeotermal kaynaklarımızı turizm, sağlık, tarım ve diğer alanlarda daha fazla kullanmalıyız. Bu alanda yapılacak her türlü yatırımın sonuna kadar arkasında olacağız’’ dedi. Vali Ziya Polat, Sorgun İlçesinde Jeotermal Enerji Isı Merkezi ve yeni yapılan Sıcak Su Dağıtım Merkezi’ni de gezerek yetkililerden bilgi aldı, termal tesislerde incelemede bulundu. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Vali Polat’a tesisler hakkında bilgi verdi. Ekinci, ‘’İlçemizde jeotermal ısı merkezimiz ile 1500 eşdeğer konutun ısınması sağlanıyor, otel ve kaplıcalarımızda şifalı sularımız kullanıyor, termal turizm alanında ise projelerimiz mevcut gerekli desteği sağladığımızda Sorgun'umuz Türkiye genelinde termal turizm, sağlık ve tarım alalında sayılı yerler arasında olacak’’ diye konuştu. 
•Haber Merkezi• 

Anahtar Kelimeler:
ValiIncelemelerde Bulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TERMAL TESiS DEVREDiLiYOR
TERMAL TESiS DEVREDiLiYOR
Bu köy tarih kokuyor
Bu köy tarih kokuyor
Tecrübesini paylaştı
Tecrübesini paylaştı
ÇEVRECi DEDELER
ÇEVRECi DEDELER
Aile Haftası Covid19 gölgesinde kutlandı
Aile Haftası Covid19 gölgesinde kutlandı
Finale yükseldiler
Finale yükseldiler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim