Vali, incelemelerde bulundu

Yozgat Valisi Ziya Polat, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde ziyaretler ve incelemelerde bulundu.

Vali Polat, Sarıkaya ilçesinde Kaymakam Selami Işık ve Belediye Başkanı Ömer Açıkel ile birlikte, 1997 yılında Hakkari’de PKK terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan J. Kom. Abdurrahman Atik’in Kargalık Köyü’nde yaşayan ablası Nuran Şimşek ve ağabeyi İsmail Atik’i ziyaret etti. Sarıkaya ilçesinde bir dizi ziyaretler yapan Vali Polat daha sonra Sorgun ilçesine geçti. Polat, Kaymakam Bahadır Güneş ile birlikte Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'yi ziyaret edip, şeref defterini imzaladı. Polat, jeotermal sıcak su kaynaklarından faydalanılarak organik domates üretimi yapılan seraları inceledi. Polat, termalin başkenti konumunda olan Yozgat'ta hem termal tesislerin hem de bu tür seraların sayısının artması gerektiğini belirtti. İlçede jeotermal potansiyeli çok yüksek olduğunu dile getiren Polat, ‘’Sorgun'un bu alanda sahip olduğu kaynaklar oldukça fazla ve jeotermal kaynaklarımızı turizm, sağlık, tarım ve diğer alanlarda daha fazla kullanmalıyız. Bu alanda yapılacak her türlü yatırımın sonuna kadar arkasında olacağız’’ dedi. Vali Ziya Polat, Sorgun İlçesinde Jeotermal Enerji Isı Merkezi ve yeni yapılan Sıcak Su Dağıtım Merkezi’ni de gezerek yetkililerden bilgi aldı, termal tesislerde incelemede bulundu. Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Vali Polat’a tesisler hakkında bilgi verdi. Ekinci, ‘’İlçemizde jeotermal ısı merkezimiz ile 1500 eşdeğer konutun ısınması sağlanıyor, otel ve kaplıcalarımızda şifalı sularımız kullanıyor, termal turizm alanında ise projelerimiz mevcut gerekli desteği sağladığımızda Sorgun'umuz Türkiye genelinde termal turizm, sağlık ve tarım alalında sayılı yerler arasında olacak’’ diye konuştu.

•Haber Merkezi•