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Vali incelemelerde bulundu

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yerköy ilçesinde hafta sonunda rüzgarın çatılarını uçurduğu binalarda incelemelerde bulunup, vatandaşlarla sohbet etti.

15 Eylül 2020 Salı 00:36
Vali incelemelerde bulundu

YOZGAT Valisi Ziya Polat, Yerköy ilçesinde incelemelerde bulunup, esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet edip, covit-19 salgınına yönelik alınan tedbirlere dikkat çekti. Vali Ziya Polat, hafta sonunda Yerköy ilçesinde meydana gelen fırtınada evlerinin çatıları uçan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Polat, Kaymakam Mustafa Karaca, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, AFAD İl Müdürü Halil İbrahim İbiş’ten bilgi aldı. Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘’Zarar gören binaları ve alanları inceledik. Yaşanan maddi hasarlı afet sonrasında can kaybının yaşanmamış olması ve vatandaşlarımızın zarar görmemesi tesellimiz olmuştur’’ dedi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yerköy ilçesinde vatandaşlarla da sohbet edip esnafı gezdi. Vali Polat, maske, mesafe, kişisel hijyen konusunda uyarılarda bulundu, kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını söyledi. 

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Vali Incelemelerde Bulundu
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