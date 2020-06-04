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Vali incelemelerde bulundu

Yozgat’ta Hızlı Tren ve Hava Alanı inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

04 Haziran 2020 Perşembe 23:39
Vali incelemelerde bulundu

YOZGAT Valisi Kadir Çakır, yapımı devam eden hava alanı inşaatında ve Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi Yerköy Şantiyesinde incelemelerde bulundu.
Hava alanı inşaatını ziyaret ederek, incelemelerde bulunan Vali Çakır, Şantiye Şefi Cevdet Özcan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Ankara-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi Yerköy Şantiyesine geçen Vali Çakır, Proje Müdürü Mehmet Başer ve ilgililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alıp Yerköy İstasyon inşaatını gezerek incelemede bulundu.  Hem havaalanı hem de hızlı tren projesinin şu anda Yozgat’ın en önemli gündemlerinden biri olduğunu kaydeden Vali Çakır, her iki projenin de inşaatlarının hızlı bir şekilde devam ettiğini, tamamlanmalarıyla birlikte ilimize önemli katkılar sunacağını söyledi. 

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Vali Incelemelerde Bulundu
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